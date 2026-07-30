Zürich - Kardex hat im ersten Halbjahr 2026 einen deutlichen Anstieg beim Auftragseingang verzeichnet. Die Profitabilität ging infolge einer Schwächephase im Segment Automated Products (Kardex Remstar) stark zurück. Der Auftragseingang stieg um 26 Prozent auf 571,5 Millionen Euro, der Umsatz legte um 6 Prozent auf 440,5 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das Segment Automated Products (Kardex Remstar) litt unter einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab