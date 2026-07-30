Zürich - Der Lagerlogistik-Spezialist Kardex rechnet im zweiten Halbjahr 2026 mit einer deutlichen Belebung des Geschäfts. Rückenwind liefert der rekordhohe Auftragsbestand von 727,2 Millionen Euro per Mitte Jahr. Das Management verwies am Donnerstag an einer Telefonkonferenz auf die bessere Planbarkeit der laufenden Projekte. Der Auftragseingang stieg im ersten Halbjahr konzernweit um 25,8 Prozent auf 571,5 Millionen Euro, der Auftragsbestand lag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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