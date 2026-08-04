Das blutgetränkte Action-Adventure RPG von ProbablyMonsters wird Originalmusik von Metal-Musikern enthalten, die hinter HEALTH, Ice Nine Kills, Oni und Periphery stehen

ProbablyMonsters, ein unabhängiges Videospielunternehmen, das sich auf den Aufbau eigener IP-Rechte konzentriert, gab heute bekannt, dass Crimson Moon am 1. September auf dem PC über Steam und den Epic Games Store, auf der PlayStation 5 sowie auf der Xbox Series X|S für 19,99 US-Dollar veröentlicht wird und ein fokussiertes Spielerlebnis bietet, das eine herausragende Grafik und exzellentes Gameplay zu einem erschwinglichen Preis liefert. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass die berühmten Metal-Musiker HEALTH, Jared Dines, Misha Mansoor und Ricky Armellino eigene Songs für die Bossbegegnungen des Spiels komponieren werden.

Die Details wurden in einem neu veröffentlichten Gameplay-Trailer bestätigt, der auch eine Luxusausgabe von Crimson Moon ankündigte, die auf allen Plattformen 29,99 USD kosten wird und den Spielern Zugang zum Ceremonial Armor Set und dem Axe of the Gods Waffenskin zusammen mit einer bevorstehenden Erweiterung für Crimson Moon bieten wird, die zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht wird.

"Wir haben mit Crimson Moon ein intensives Action-Adventure-RPG geschaffen, das für alle Spieler leicht zugänglich ist. Wir möchten, dass es so viele Menschen wie möglich genießen können und haben dies bei der Preisgestaltung berücksichtigt", so David Lesperance, General Manager und Game Director von ProbablyMonsters. "Mit unserem Gothic-inspirierten Kunstdesign, der Unterstützung für den Kooperationsmodus und den epischen Metal-Soundtracks haben wir etwas wahrhaft Einzigartiges für Gamer geschaffen, um es diesen September erleben zu können."

Crimson Moon ist ein packendes High-Renaissance Gothic-Action-Adventure RPG, das um intensive, wiederspielbare Missionen herum aufgebaut ist. Die Spieler übernehmen die Rolle der Nephilim mächtiger Kreuzungen aus Engeln und Dämonen, die entwickelt wurden, um die Menschheit zu verteidigen. Sie sind in eine blutgetränkte Machtfantasie eingetaucht, während sie sich den Weg durch die belagerte Stadt Gildenarch mit einem Kampfsystem, das brutale Härte und absolute Präzision vereint, erkämpfen. Das Spiel ist auf Skalierbarkeit mit Single-Player-Erlebnissen ausgelegt, wobei der Kooperationsmodus jede Begegnung in einen gemeinsamen Ansturm aus Macht und Widerstandskraft verwandelt. "Spieler, die stark und geschickt genug sind, um sich durch drei Distrikte von Gildenarch hintereinander zu kämpfen, teten gegen einen Weltboss an. Diese epischen, monströsen Gegner werden testen, wie gut die Spieler ihre göttlichen Fähigkeiten beherrschen, und die Spieler können sich dem höllischen Endboss nur stellen, wenn die Spieler alle drei Weltbosse besiegt haben.

Das musikalische Team von Crimson Moon, das vom Chefkomponisten Chris Wilson und Musikmanager Steve Pardo angeführt wird, arbeitete mit HEALTH, Jared Dines, Misha Mansoor und Ricky Armellino zusammen, um die drei Weltbosse und den finalen Kampf mit vier originalen Metal-Tracks wirkungsvoll zum Leben zu erwecken. Vor der Veröffentlichung von Crimson Moon am 1. September wird ProbablyMonsters Hörproben von jedem Song in den sozialen Medien veröffentlichen.

"Als ich eingeladen wurde, mit dem unglaublichen Team von ProbablyMonsters zusammenzuarbeiten, um dazu beizutragen, Crimson Moon zum Leben zu erwecken, fühlte ich mich sehr geehrt", so Ricky Armellino. "Das Spiel ist ein episches Action-RPG, das gotische und klassische Elemente mit Heavy-Metal zusammenbringt, und die Produktion dieser Tracks war ein Riesenspaß. Ich kann es kaum erwarten, dass die Gamer sie nächsten Monat im Spiel hören können."

Crimson Moon kann jetzt auf dem PC über Steam und den Epic Games Store auf der PlayStation 5 sowie auf der Xbox Series X|S auf die Wunschliste gesetzt werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website des Spiels und folgen Sie unserem Spiel auf X, Facebook, Instagram oder TikTok für Updates oder treten Sie der Discord Community bei.

Über ProbablyMonsters

Gegründet vom Branchenführer und ehemaligen President und CEO von Bungie Harold Ryan, ist ProbablyMonsters ein unabhängiges Videospielunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Art und Weise der Spieleentwicklung zu verändern. Sein integriertes Modell versetzt Entwicklungsteams in die Lage, sich auf die Lieferung qualitativ hochwertiger Spieletitel über eine riesige Vielfalt an Genres hinweg zu konzentrieren, wobei eine starke zentrale Serviceabteilung die betriebliche Anpassungsfähigkeit gewährleistet. Das Unternehmen besteht aus einem talentierten Team erfahrener und innovativer Köpfe der Spieleentwicklung, die nachweislich Projekte jeder Größe erfolgreich umgesetzt haben. Mit Blick auf eigene IP-Rechte und unvergessliche Erlebnisse, die Spieler aller Art begeistern und erfreuen, errichtet ProbablyMonsters ein dynamisches Spieleportfolio, das seine Mission und kreative Ausrichtung widerspiegelt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte probablymonsters.com.

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