NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Air France-KLM von 10 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Ruairi Cullinane erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen nach den Halbjahreszahlen der Fluggesellschaft. Er erwähnte dabei, dass es zuletzt im März und Mai noch Kürzungen gegeben habe. Die Bewertung der Aktien sei moderat, aber nicht ungewöhnlich./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 12:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 12:23 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR001400J770
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