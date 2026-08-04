EQS-Ad-hoc: Fresenius SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

Fresenius SE & Co. KGaA: Fresenius hebt aufgrund der starken operativen Geschäftsentwicklung die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an



04.08.2026 / 22:01 CET/CEST

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Ad-hoc-Meldung /

Insiderinformation gemäß Artikel 17 MARFresenius hebt aufgrund der starken operativen Geschäftsentwicklung die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an Fresenius hebt aufgrund der starken operativen Geschäftsentwicklung der Kerngeschäfte die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an. Die starke operative Performance bei Fresenius Kabi und Fresenius Helios und ein verbessertes Zinsergebnis unterstützte die Ergebnisentwicklung. Auf Basis dieser Entwicklung und den Geschäftsaussichten für das zweite Halbjahr 2026 hebt Fresenius den Ausblick für das währungsbereinigte Wachstum des Kern-Ergebnisses je Aktie1,3 für das Gesamtjahr 2026 auf 10 bis 15 % an (zuvor 5 bis 10 %).



Fresenius-Konzern - Geschäftsentwicklung 2. Quartal 2026

Im 2. Quartal 2026 erhöhte sich der Konzern-Umsatz1 organisch um 6 %1,2 auf 5.864 Mio €.

Der Konzern-EBIT vor Sondereinflüssen stieg im 2. Quartal 2026 währungsbereinigt um 10 % auf 719 Mio €. Die Konzern EBIT-Marge1 verbesserte sich im 2. Quartal 2026 um 60 Basispunkte auf 12,3 %.

Im 2. Quartal 2026 stiegt das währungsbereinigte Kern-Ergebnis je Aktie1,3 um 14 % auf 0,83 €.



Ausblick für das Geschäftsjahr 20261

Fresenius-Konzern4: Fresenius erwartet unverändert ein organisches Umsatzwachstum2 von 4 bis 7 % für das Geschäftsjahr 2026. Die Prognose für das währungsbereinigte Wachstum beim Kern-Ergebnis je Aktie3 im Geschäftsjahr 2026 wird erhöht auf 10 bis 15 % (zuvor: 5 bis 10 %).



Prämissen für den Ausblick: Der Ausblick berücksichtigt anhaltende Trends eines sich schnell verändernden makroökonomischen und geopolitischen Umfelds, das zu einem höheren Maß an Volatilität und operativer Unsicherheit führt. Der Ausblick berücksichtigt keine möglichen Extremszenarien, die sich aus dem dynamischen geopolitischen und makro-ökonomischen Umfeld ergeben könnten.



Umsatz- und Ergebniserwartungen der Operating Companies für das Geschäftsjahr 20261

Fresenius Kabi5: Für das Geschäftsjahr 2026 wird ein organisches Umsatzwachstum2 im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich erwartet. Die EBIT-Marge wird nunmehr am oberen Ende der Spanne von 16,5 bis 17,0 % erwartet.

Fresenius Helios6: Für das Geschäftsjahr 2026 wird ein organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und eine EBIT-Marge von 10,0 bis 10,5 % erwartet.



Fußnoten

1 Vor Sondereinflüssen

2 Organische Wachstumsrate bereinigt um Rechnungslegungseffekte im Zusammenhang mit der Hyperinflation in Argentinien

3 Ohne Fresenius Medical Care und Vitrea

4 2025 Basis: 22.554 Mio € (Umsatz) und 2,87 € (Core Ergebnis je Aktie)

5 2025 Basis: 8.612 Mio € (Umsatz) und 1.413 Mio € (EBIT)

6 2025 Basis: 13.550 Mio € (Umsatz) und 1.328 Mio € (EBIT)





Informationen zu den alternativen Leistungskennzahlen sind verfügbar unter www.fresenius.com/de/alternative-leistungskennzahlen.



Fresenius SE & Co. KGaA,

vertreten durch Fresenius Management SE,

Der Vorstand



Bad Homburg v.d.H., 4. August 2026



Mitteilende Person:

Nick Stone

Senior Vice President Investor Relations

Head of Investor Relations

T: +49 (0) 6172 608-97033

nick.stone@fresenius.com







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