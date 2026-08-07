München (ots) -- Freitag, 7. August 2026: "Pulp Fiction" (20:15 Uhr)- Sonntag, 9. August 2026: "How To Be Single" (20:15 Uhr)Die RTLZWEI-Spielfilm-Highlights bieten ein Wochenende mit ikonischen Filmklassikern und außergewöhnlichen Frauenfiguren. Am Freitag stehen mit "Pulp Fiction" (20:15 Uhr) und "The Hateful Eight" (23:25 Uhr) gleich zwei Werke von Quentin Tarantino auf dem Programm. Am Sonntag folgen mit "How To Be Single" (20:15 Uhr) und der Free-TV-Premiere von "Molly's Game - Alles auf eine Karte" (22:25 Uhr) zwei Geschichten über Frauen, die ihren eigenen Weg gehen.Freitag, 7. August 2026Packender Tarantino-Abend: Den Auftakt macht Quentin Tarantinos Kultklassiker "Pulp Fiction" (20:15 Uhr). Der mit der Goldenen Palme in Cannes ausgezeichnete und Oscar-prämierte Film verknüpft mehrere Geschichten und Figuren aus der Unterwelt von Los Angeles und ist eine ironische Hommage an Hollywoods Gangsterkino. Im Mittelpunkt der schwarzen Komödie stehen die beiden Profikiller Vincent Vega und Jules Winnfield. John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman und Bruce Willis gehören zur hochkarätigen Besetzung des Films, der bis heute als einer der einflussreichsten Filme der 1990er-Jahre gilt.Direkt im Anschluss folgt mit "The Hateful Eight" (23:25 Uhr) Tarantinos achter Film und harte Western-Action. Während ein Schneesturm acht Fremde in einer abgelegenen Hütte in Wyoming festsetzt, entwickelt sich ein ebenso spannungsgeladenes wie blutiges Kammerspiel voller Misstrauen und überraschender Wendungen. Samuel L. Jackson ("Django Unchained"), Kurt Russell ("Death Proof"), Jennifer Jason Leigh ("eXistenZ") und Tim Roth ("Pulp Fiction") führen das starbesetzte Ensemble an. Für die atmosphärische Filmmusik erhielt Ennio Morricone eine Oscar-Auszeichnung.Sonntag, 9. August 2026Am Sonntag eröffnet die romantische Komödie "How To Be Single" (20:15 Uhr) den Abend. Nach dem Ende ihrer langjährigen Beziehung fängt Alice in New York von vorne an und entdeckt gemeinsam mit ihren neuen Freundinnen die Höhen und Tiefen des Singlelebens. Dakota Johnson, Rebel Wilson, Alison Brie und Leslie Mann sorgen für humorvolle Unterhaltung. Regie führt der deutsche Filmemacher Christian Ditter ("Vorstadtkrokodile", "Türkisch für Anfänger") und feiert damit sein Hollywood-Debüt. Die Romanvorlage stammt von Liz Tuccillo, die auch an der Kultserie "Sex and the City" mitwirkte.Zum Abschluss des Wochenendes feiert "Molly's Game - Alles auf eine Karte" (22:25 Uhr) seine Free-TV-Premiere. Das Regiedebüt des Oscar-prämierten Drehbuchautors Aaron Sorkin basiert auf der wahren Geschichte von Molly Bloom. Nach dem Ende ihrer Skikarriere baut Bloom einen exklusiven Pokerzirkel für Hollywoodstars, Spitzensportler und Unternehmer auf und gerät schließlich ins Visier des FBI. Jessica Chastain überzeugt in der Hauptrolle, unterstützt von Idris Elba und Kevin Costner. Das intelligente Drama verbindet einen Blick hinter die Kulissen der High-Stakes-Pokerszene mit dem Porträt einer Frau, die sich in einer von Männern dominierten Welt behauptet.Die RTLZWEI-Spielfilm-Highlights - Freitag, 7. August 2026, und Sonntag, 9. August 2026, bei RTLZWEI.Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Die Spielfilme bei RTLZWEI - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/die-spielfilme-bei-rtlzwei)Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6328905