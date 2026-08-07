DJ PTA-Adhoc: WR Wohnraum AG: Personelle Veränderungen im Vorstand
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
WR Wohnraum AG: Personelle Veränderungen im Vorstand
Kempten (pta000/07.08.2026/12:05 UTC+2)
Der Aufsichtsrat der WR Wohnraum AG und Herr Dr. Markus Steinhauser haben sich heute darauf verständigt, dass Herr Dr. Steinhauser zum heutigen Tag einvernehmlich aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheiden wird. Zu seinem Nachfolger hat der Aufsichtsrat heute Herrn Andreas Faber bestellt, bisheriger Chief Financial Officer der WR Wohnraum AG.
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Aussender: WR Wohnraum AG Beethovenstraße 18 87435 Kempten Deutschland Ansprechpartner: Andreas Faber Tel.: +49 831 930 6076-0 E-Mail: a.faber@wohnraum.ag Website: www.wohnraum.ag ISIN(s): DE000A2P8KF6 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in München
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August 07, 2026 06:05 ET (10:05 GMT)