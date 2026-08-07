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WKN: A2P8KF | ISIN: DE000A2P8KF6 | Ticker-Symbol: 88D
München
07.08.26 | 08:00
20,200 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
WR WOHNRAUM AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
WR WOHNRAUM AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
07.08.2026 12:39 Uhr
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(2)

PTA-Adhoc: WR Wohnraum AG: Personelle Veränderungen im Vorstand

DJ PTA-Adhoc: WR Wohnraum AG: Personelle Veränderungen im Vorstand

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand

WR Wohnraum AG: Personelle Veränderungen im Vorstand

Kempten (pta000/07.08.2026/12:05 UTC+2)

Der Aufsichtsrat der WR Wohnraum AG und Herr Dr. Markus Steinhauser haben sich heute darauf verständigt, dass Herr Dr. Steinhauser zum heutigen Tag einvernehmlich aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheiden wird. Zu seinem Nachfolger hat der Aufsichtsrat heute Herrn Andreas Faber bestellt, bisheriger Chief Financial Officer der WR Wohnraum AG.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      WR Wohnraum AG 
           Beethovenstraße 18 
           87435 Kempten 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Andreas Faber 
Tel.:         +49 831 930 6076-0 
E-Mail:        a.faber@wohnraum.ag 
Website:       www.wohnraum.ag 
ISIN(s):       DE000A2P8KF6 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in München

[ source: https://www.pressetext.com/news/1786097100625 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2026 06:05 ET (10:05 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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