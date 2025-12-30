DJ PTA-DD: WR Wohnraum AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name WR Partners Group AG 2 Grund der Meldung a) Position/Status In enger Beziehung b) Erstmeldung Dr. Markus Steinhauser Vorstand 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name WR Wohnraum AG b) LEI 529900F7DDYOX5DYV318 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung DE000A2P8KF6 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 22,40 EUR 20.678.537,60 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 22,40 EUR 20.678.537,60 EUR e) Datum des Geschäfts 30.12.2025 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
