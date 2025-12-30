PTA-DD: WR Wohnraum AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Anzeige
Dienstag, 30.12.2025
WKN: A2P8KF | ISIN: DE000A2P8KF6 | Ticker-Symbol: 88D
München
30.12.25 | 13:11
22,000 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Sonstige
30.12.2025 18:33 Uhr
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Kempten (pta000/30.12.2025/18:00 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                 WR Partners Group AG 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                           In enger Beziehung 
b)      Erstmeldung 
                                           Dr. Markus Steinhauser 
                                           Vorstand 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                 WR Wohnraum AG 
b)      LEI                                 529900F7DDYOX5DYV318 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments       Aktie 
        Kennung                               DE000A2P8KF6 
b)      Art des Geschäfts                          Kauf 
c)      Preis(e)                               Volumen 
        22,40 EUR                              20.678.537,60 EUR 
d)      Aggregierter Preis                          Aggregiertes Volumen 
        22,40 EUR                              20.678.537,60 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                         30.12.2025 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts                          Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      WR Wohnraum AG 
           Beethovenstraße 18 
           87435 Kempten 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Dr. Markus Steinhauser 
Tel.:         +49 831 930 6076-0 
E-Mail:        m.steinhauser@wohnraum.ag 
Website:       www.wohnraum.ag 
ISIN(s):       DE000A2P8KF6 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in München

