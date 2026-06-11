DJ PTA-Adhoc: WR Wohnraum AG: Erhebliche Ergebnisbelastung im Geschäftsjahr 2025 durch Abschreibungen und Wertberichtigungen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr

WR Wohnraum AG: Erhebliche Ergebnisbelastung im Geschäftsjahr 2025 durch Abschreibungen und Wertberichtigungen

Kempten (pta000/11.06.2026/09:55 UTC+2)

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025 hat sich ein voraussichtlich wesentlicher außerplanmäßiger Abschreibungs- und Wertberichtigungsbedarf abgezeichnet, der zu einer erheblichen Belastung des Jahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2025 führen wird.

Der Abschreibungs- und Wertberichtigungsbedarf resultiert im Wesentlichen aus Sanierungsverfahren, in deren Rahmen die Gesellschaft voraussichtlich auf Darlehensforderungen einschließlich aufgelaufener Zinsen verzichten muss und weitere Darlehensforderungen sowie zugehörige Zinsansprüche wertberichtigt werden müssen. Darüber hinaus sind Wertberichtigungen auf Beteiligungsbuchwerte im Zusammenhang mit diesen Sanierungsverfahren sowie auf Beteiligungen und Darlehensforderungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen voraussichtlich erforderlich.

Auf Grundlage der derzeitigen Erkenntnisse geht der Vorstand davon aus, dass sich die Gesamtbelastung aus den vorgenannten Maßnahmen auf voraussichtlich ca. TEUR 26.362 belaufen wird. Das erwartete Jahresergebnis beläuft sich somit auf ca. TEUR -27.984 (Vorjahr TEUR -6.064).

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June 11, 2026 03:55 ET (07:55 GMT)