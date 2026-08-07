NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 440 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die positive Überraschung im operativen Geschäft des zweiten Quartals zeuge von der breiten Ausrichtung der Münchner, schrieb Ben Cohen am Freitag nach dem Bericht./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 01:44 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 01:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0008404005
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 01:44 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 01:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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