Bei Thyssenkrupp nimmt der Konzernumbau weiter Fahrt auf. Die Aktionäre haben der Verselbstständigung von tk accelis zugestimmt. Noch in diesem Jahr soll der Werkstoffhändler an die Börse kommen. Die Aussicht auf die Hebung stiller Reserven treibt auch die Thyssenkrupp-Aktie an - sie notiert so hoch wie seit 2018 nicht mehr.Im Zuge der Transaktion sollen 49 Prozent der Anteile an der künftigen tk accelis Group direkt auf die Aktionäre von Thyssenkrupp übertragen werden. Für jeweils 20 Thyssenkrupp-Aktien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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