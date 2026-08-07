Biotech-Aktien: Akamai: Höhenflug - Allianz: Operativ top - MüRü: Locker bleiben

Der Freitag steht im Zeichen der Versicherer. Sowohl die Allianz, als auch die Münchener Rück haben ihre Quartalszahlen vorgelegt. Beide Aktien liegen im Minus. Waren die Zahlen schlecht oder bieten sich Gelegenheiten?Biotech-Aktien: Wo schlummern Chancen Die Kurse von Biotech-Aktien beginnen wieder anzuziehen. Ist das ein idealer Zeitpunkt, um sich in der Branche zu positionieren? Wir stellen Ihnen heute 2 ETFs, 5 Aktien und einen spekulativen Wert aus der Branche vor. Akamai: Neuer Auftrag verdrängt verhaltenen Ausblick Wir haben in den vergangenen Wochen einige Aktien gesehen, die abgestürzt sind, wenn der Ausblick unter den Erwartungen liegt. Bei Akamai ist dies der Fall, aber die …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran