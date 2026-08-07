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07.08.26 | 17:35
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Markus Weingran
07.08.2026 15:27 Uhr
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Biotech-Aktien: Akamai: Höhenflug - Allianz: Operativ top - MüRü: Locker bleiben

Der Freitag steht im Zeichen der Versicherer. Sowohl die Allianz, als auch die Münchener Rück haben ihre Quartalszahlen vorgelegt. Beide Aktien liegen im Minus. Waren die Zahlen schlecht oder bieten sich Gelegenheiten?Biotech-Aktien: Wo schlummern Chancen Die Kurse von Biotech-Aktien beginnen wieder anzuziehen. Ist das ein idealer Zeitpunkt, um sich in der Branche zu positionieren? Wir stellen Ihnen heute 2 ETFs, 5 Aktien und einen spekulativen Wert aus der Branche vor. Akamai: Neuer Auftrag verdrängt verhaltenen Ausblick Wir haben in den vergangenen Wochen einige Aktien gesehen, die abgestürzt sind, wenn der Ausblick unter den Erwartungen liegt. Bei Akamai ist dies der Fall, aber die …

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© 2026 Markus Weingran
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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