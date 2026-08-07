Der britische Energieerzeuger Centrica will künftig Batteriekapazitäten am deutschen Strommarkt handeln. Dafür baut die spanische Zelestra in Niedersachsen einen Speicherpark mit 300 MWh. Centrica Energy und Zelestra (ehemals Solarpack) haben eine sogenannte Tolling-Vereinbarung für einen Batteriespeicher in Hilgermissen/Niedersachsen abgeschlossen. Beim Tolling erhält der Batteriebetreiber für einen begrenzten Zeitraum eine feste Vergütung. Wie die Unternehmen mitteilten, beträgt die Leistung der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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