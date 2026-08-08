Was für eine Handelswoche! Die Sommerrallye läuft auf Hochtouren. Der Dax lässt derzeit nichts anbrennen und haussiert auf beeindruckende Art und Weise. Am gestrigen Freitag (07. August) gab es noch einmal neue Hochs jenseits der Marke von 26.400 Punkten.Die allerletzten Zweifel an einem furiosen Wochenschluss beseitigten die US-Arbeitsmarktdaten für Juli. Der Bericht fiel überraschend schwach aus. So verfehlte die Zahl der neugeschaffenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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