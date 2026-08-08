Köln (ots) -Heidi Klum feiert offiziell ihre erste große Primetime-Show bei RTL und auf RTL+. Am Donnerstag, 17. September, lädt sie zum "HeidiFest" ins Münchner Hofbräuhaus. Gemeinsam mit ihrer Familie und exklusiv geladenen Gästen eröffnet sie die Oktoberfest-Saison - mit Blasmusik, bekannten Hits und einem großen Fest, das dieses Jahr noch lauter und noch größer wird.Heidi Klum: "Auch dieses Jahr lade ich wieder zu meinem großen 'HeidiFest' ins legendäre Hofbräuhaus in München ein. Ich freue mich sehr, dass wir das Fest erstmals gemeinsam mit RTL und RTL+ feiern und diesen besonderen Abend mit so vielen Zuschauerinnen und Zuschauern teilen können."Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland: "Mit Heidi Klum kommt eine der größten Entertainment-Persönlichkeiten der Welt zu RTL. Das freut uns riesig! Das 'HeidiFest' hat schon im vergangenen Jahr mit seinen viralen Momenten gezeigt, welche Begeisterung es auslösen kann. Jetzt bringen wir dieses Spektakel erstmals zu RTL und RTL+ - größer, lauter und mit allem, was ein echtes Fernsehereignis ausmacht. Willkommen, Heidi!"Produziert wird das Event von RTL Studios. Welche Künstlerinnen und Künstler gemeinsam mit Heidi Klum auf der Bühne stehen, gibt RTL in Kürze bekannt.Pressekontakt:Eva MesserschmidtRTL Television GmbHEin Unternehmen von RTL Deutschlandkommunikation@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/6329607