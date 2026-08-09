Unterföhring (ots) -So hat man Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf noch nie erlebt. Denn Joko & Klaas machen gemeinsam Urlaub. Doch was genau ist ihre neue Joyn-Sendung überhaupt? Eine Reportage? Kann man so sagen. Survival? Auch ein bisschen. Ein Reisemagazin? Auf jeden Fall. Reality? Gibt es auch. Joko Winterscheidt erklärt: "Eigentlich ist es eine Sendung über Freundschaft." In sechs Folgen reisen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf für Joyn ab Mittwoch, 26. August 2026 durch den nordischen Inselstaat Island.Klaas Heufer-Umlauf: "'Das Duell um die Welt' war vorbei und wir wollten uns eigentlich überlegen, wie schaffen wir es trotzdem, uns die Welt anzuschauen, ohne dass man bereits auf dem Hinweg aus dem Flugzeug geworfen wird."Joko Winterscheidt: "Die einzige Chance dem entgegenzuwirken war, die Planung nicht den anderen zu überlassen. Wir müssen das selbst machen."Keine Challenges. Keine Spiele. Kein Gewinner oder Verlierer.Die größte Herausforderung bei "Joko & Klaas machen Urlaub"? Die teils völlig unterschiedlichen Vorstellungen von Urlaub zusammenzubringen. Klaas: "Ich wollte mein ganzes Leben lang immer schon mal nach Island." Joko hingegen nicht: "Ich wäre gerne in die Sonne geflogen." Klaas mietet einen Camper, um gemeinsam durch Island zu fahren und darin zu übernachten, Joko will lieber ins Hotel. Joko bucht eine geführte Gletscher-Tour, Klaas hasst solche Touren.In den sechs Folgen entdecken die beiden gemeinsam Vulkane, Geysire und Gletscher, verfolgen das Mysterium rund um Elfen, lassen sich von der einzigartigen Landschaft begeistern und treffen auf der 103.000 Quadratkilometer großen Insel mit rund 390.000 Einwohnern auf spannende Menschen, Geschichten und jede Menge Tradition. Wird ihr Roadtrip Harmonie pur oder ein echter Test für ihre Freundschaft?Produziert wird "Joko & Klaas machen Urlaub" von der Florida Entertainment GmbH im Auftrag von Joyn."Joko & Klaas machen Urlaub"- ab Mittwoch, 26. August 2026 kostenlos streamen auf Joyn- am Mittwoch, 2. und 9. September 2026, um 20:15 Uhr auf ProSiebenUrlaubsbilder aus dem privaten Fotoalbum von Joko & Klaas zur redaktionellen Berichterstattung finden Sie in unserem Pressefolder unter picdrop.com/joyn/JKmU.Pressekontakt:Kevin KörberTel.: +49 89 95 07 - 1187kevin.koerber@seven.onePhoto Producing & EditingNadine VadersTel.: +49 89 95 07 - 1161nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6329724