Unterföhring (ots) -9. August 2026. Wie sagt man "Ich liebe dich" auf Thailändisch? In "Amore unter Palmen" (ab morgen auf Joyn) sucht Busfahrer Matthias (50) fast 9.000 Kilometer entfernt von seiner Heimatstadt Lüneburg nach der großen Liebe. In Thailand trifft der 50-Jährige auf Online-Flirt Nat (49), mit der er seit einigen Wochen chattet. Das Problem: Matthias spricht kein Thailändisch. Nat spricht kein Deutsch. Englisch? Bei beiden Fehlanzeige! Können sich echte Gefühle entwickeln, wenn zur Verständigung nur die Übersetzungs-App und ein Lächeln bleiben?In dreizehn neuen Folgen der Doku-Reihe "Amore unter Palmen" zeigt Joyn ab morgen die Liebesreisen von sieben deutschen Frauen und Männern. Wie Busfahrer Matthias sucht auch der sein Reisebuddy aus Staffel 1, Kevin (37) aus Iffezheim, noch einmal sein Glück in Thailand.Hannoveranerin Claudia (38) will Tansanier Rolence (38) auf Sansibar heiraten, während Nadine (37) aus Löchgau und Kolumbianer Daniel (43) um ihre Fernbeziehung kämpfen wollen. Für Silvia (57, Königsbach-Stein) und Ehemann Sam (41, Banjul / Gambia) steht dessen Umzug nach Deutschland an. Berlinerin Nina trifft in Mexiko City zum ersten Mal auf ihren Online-Flirt Carmelo (55) und Susanne (54, Moers) ist fest entschlossen, in Gambia mit ihrem deutlich jüngeren Ehemann Lamin (23) erfolgreich Wellnessprodukte verkaufen zu können.Produziert wird "Amore unter Palmen" von der Madame Zheng Production GmbH."Amore unter Palmen - Fremdenverkehr und mehr" - dreizehn Folgen ab Montag, 10. August 2026, immer montags kostenlos auf JoynPressekontakt:Katrin DietzCommunications & PRphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesphone: +49 (0) 89 95 07 - 1172email: isabella.toennes@seven.oneJoynDer Streamingdienst der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6329742