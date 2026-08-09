© Foto: Richard Drew/AP/dpaDiese in den kommenden Tagen (KW33) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick!Montag, 10. August: Rocket Lab Nach einer starken ersten Jahreshälfte gerieten ab Juni nicht nur Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte, sondern auch die Raumfahrtbranche unter Druck. Zwar sorgte der Börsengang von Branchenprimus SpaceX noch einmal für Begeisterung, inzwischen sorgen operative Herausforderungen und hohe Unternehmensbewertungen jedoch für Ernüchterung. Auch die von SpaceX vorgelegten Quartalszahlen führten nicht zu einer nachhaltigen Gegenbewegung. In der kommenden Woche …
Enthaltene Werte: US0382221051,US17275R1023,NL0009805522,US86800U3023,US7731211089Den vollständigen Artikel lesen
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