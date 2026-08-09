Nvidia hat eine starke Börsenwoche hinter sich. Am Freitag schloss die Aktie bei 193,68 Euro und damit 2,03 Prozent über dem Vortag. Auf Wochensicht summierte sich das Plus auf 11,23 Prozent. Vom 52-Wochen-Hoch bei 202,50 Euro ist das Papier damit nur noch 4,36 Prozent entfernt. Abseits der Kursentwicklung rückt jedoch eine strategische Veränderung stärker in den Fokus. Nvidia erweitert seine Rolle im KI-Ökosystem offenbar deutlich über das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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