Unterföhring (ots) -Das ist ein Alptraum. Man geht zu zweit Essen und am Ende kennt das Gegenüber die PIN-Nummer der Kreditkarte. Wie? Durch Gedankenlesen. "Ich habe mit ihm zu Abend gegessen und er hat meine PIN-Nummer erraten. (...) Das hat mich 200 Euro gekostet", erzählt Comedian Bastian Bielendorfer über einen Abend mit Timon Krause. Wie schafft das der vielleicht beste Mentalist Europas? In der neuen ProSieben-Show "Ich durchschaue jeden! - Timon Krauses Mentalisten Show" zeigt der Mentalist am Mittwoch, 12. August, 20:15 Uhr, auch in der zweiten Folge seine unglaublichen und teilweise sehr erschreckenden Fähigkeiten. In der Show raubt Timon Krause seinen Gästen nicht das Geld, dafür aber den Verstand. Journalistin Linda Zervakis vergeht das Grinsen, als Krause in ihren Gedanken gräbt. Ruth Moschner flüchtet quasi in den Backstagebereich, als sie mit einer ihrer tiefsten Ängsten konfrontiert wird. Für alle Gäste gilt: Wer behält die stärksten Nerven und bleibt "undurchschaubar"? Moderiert wird die "Ich durchschaue jeden! - Timon Krauses Mentalisten Show" von Matthias Opdenhövel, Produzent ist i&u TV.So funktioniert "Ich durchschaue jeden!"Nur zahlenmäßig überlegen. Bei "Ich durchschaue jeden! - Timon Krauses Mentalisten Show" heißt es: drei prominente Kandidat:innen gegen Timon Krause. In jeder Spielrunde haben die Herausforderer die Chance, gegen den Meister der Manipulation zu bestehen und sich damit einen Vorteil für das entscheidende Finalduell zu sichern. Dort treten die Promis im Eins-zu-eins-Duell gegen den Mentalisten an. Gewinnt auch nur ein einziger das direkte Aufeinandertreffen, gewinnen die prominenten Spieler die Show. Der Haken: Timon Krause kennt jeden Trick. Ihm entgeht keine unbewusste Regung, kein Zögern. Mit psychologischen Tricks und gedanklichen Finten versucht er, die Promis mental zu überlisten und zu lesen."Ich durchschaue jeden! - Timon Krauses Mentalisten Show" - immer mittwochs um 20:15 Uhr auf ProSieben oder streamen auf Joyn.Pressekontakt:Frank Wolkenhauer\\ Luca Serdarogluphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158\\ - 8942email: Frank.Wolkenhauer@seven.one \\ luca_karim.serdaroglu@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6330103