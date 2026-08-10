Die Aktie von Moderna hat nach der Korrektur seit Anfang Juli zuletzt wieder Fahrt aufgenommen. Mehrere gute News können das Papier beflügeln. Die US-Gesundheitsbehörde FDA beispielsweise hat Moderna grünes Licht für den mRNA-Grippeimpfstoff mFLUSIVA erteilt.Dies wurde an der Börse positiv aufgenommen, allerdings erfolgte die Zulassung nicht ohne Einschränkungen. Für Erwachsene zwischen 50 und 64 Jahren erhielt das Präparat die reguläre Zulassung. Bei Menschen ab 65 Jahren gab es zunächst nur eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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