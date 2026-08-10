Die Infineon-Aktie ist in den letzten Wochen unter Verkaufsdruck geraten, doch mit einem Kursplus von knapp +3% ist der Halbleiterkonzern einer der stärksten deutschen und europäischen Titel am Montagmorgen. Was gibt Infineon neuen Schub zum Wochenauftakt und können Anlegern in den kommenden Monaten wieder mit neuen Höchstständen rechnen? Ein Bank ist bullisch Es gibt gleich zwei Kurstreiber, die der Infineon-Aktie zum Wochenbeginn Rückenwind geben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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