Die Aktie von Qiagen gibt zum Wochenstart erneut deutlich Gas. Mit einem Kursplus von gut zwei Prozent ist sie hinter Infineon und Siemens Energy am späten Vormittag der drittstärkste Wert des Tages im deutschen Leitindex DAX. Unterstützung erhält das Papier dabei von Analystenseite.Nach der Veröffentlichung der Zahlen für das zweite Quartal in der vergangenen Woche sieht die Deutsche Bank nun weiteres Potenzial für die Aktie von Qiagen. Das Institut hat seine Kurszielprognose von bislang 43 auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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