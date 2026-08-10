Der Dax wirkt zu Wochenbeginn noch etwas unentschlossen und zeigt im frühen Montagshandel kaum Bewegungsdynamik. Nach dem starken Wochenfinale sind die Marktakteure offensichtlich auf der Suche nach neuen positiven Impulsen, die eine Fortsetzung der Rekordjagd rechtfertigen würden. Dass zu Wochenbeginn die Ölpreise deutlich zulegen, passt da nicht ins Bild, schüren doch hohe Ölpreise Inflations- bzw. Zinsängste.Richten wir unseren Blick auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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