Schon Ende Juli hatte GEA vorläufige Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Sie waren so gut, dass das Management die Prognose für das Gesamtjahr erhöhte. Zudem hat der Spezialmaschinenbauer ein Aktien-Rückkaufprogramm angekündigt. Kein Wunder also, dass sich die GEA-Aktie (660200) nun kurz vor dem Rekordhoch bewegt. Doch der Reihe nach: Das zweite Quartal brachte einen Umsatzanstieg um rund zehn Prozent auf 1,44 Milliarden Euro. Dies war ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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