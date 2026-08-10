© Foto: Kirsty Wigglesworth/AP Pool/dpaIn der letzten Woche setze die Aktie von SpaceX zur Aufholjagd an. Die Papiere erholten sich wieder deutlich, liegen aber noch knapp unter ihrem Ausgabepreis. Jetzt sehen die Analysten von Argus weiteres Potenzial.Diese Woche ist Raketenwoche! Gleich mehrere Hochkaräter der Branche veröffentlichen ihre Quartalszahlen, darunter Firefly Aerospace, AST SpaceMobile, Rocket Lab oder Redwire. Als in der letzten Woche SpaceX erstmals seine Quartalszahlen veröffentlichte, flatterten die Papiere gen Süden. Zwei Dinge fallen den Anlegern dabei besonders ins Auge: Zum einen das hohe Umsatzwachstum von 92 Prozent. Und: Die gewaltige Investition von 15 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur. Das …
Enthaltene Werte: US88160R1014,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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