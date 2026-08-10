Elon Musk will nicht länger darauf hoffen, dass TSMC, Samsung oder andere Auftragsfertiger genügend Kapazitäten bereitstellen. Sein Megaprojekt Terafab soll Chipfertigung und Advanced Packaging an einem Standort zusammenführen. Langfristig soll daraus das größte Industrieprojekt der Welt werden. Jetzt wurden Details zur Investitionssumme in der ersten Phase bekannt. Was steht für Tesla und SpaceX auf dem Spiel?Tesla und SpaceX schließen sich zusammen, um in Grimes County (Texas) eine eigene Halbleiterfabrik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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