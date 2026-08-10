Die Lufthansa Gruppe rüstet ihre komplette Flotte mit dem Satelliten-Internet des US-Anbieters Starlink, ein Dienst von Elon Musks SpaceX, aus. Als Erstes wird am kommenden Mittwoch (19. August) ein Mittelstrecken-Airbus A320neo der Kerngesellschaft Lufthansa mit dem neuen Wifi-Angebot abheben.Die Lufthansa-Passagiere können dann an Bord mit Hochgeschwindigkeit auf eigenen Geräten im Internet surfen, Inhalte streamen oder in ihrem Firmennetz arbeiten. Die Online-Bandbreite werde in vielen Fällen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär