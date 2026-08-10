Die Infineon-Aktie startet stark in die neue Woche und legt heute zeitweise mehr als +3% zu. Damit setzt sich die Gegenbewegung vom jüngsten lokalen Tief bei rund 54 € fort. Auch fundamental gibt es Argumente für die Erholung: Die Zahlen vom 5. August zeigten Rekordumsätze, ein starkes KI-Geschäft und einen angehobenen Jahresausblick. Rekordumsatz dank KI-Nachfrage Infineon erzielte im dritten Geschäftsquartal einen Umsatz von 4,172 Milliarden €. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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