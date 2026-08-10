EQS-Ad-hoc: centrotherm international AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

centrotherm international AG hebt Prognose zum Auftragseingang für das Geschäftsjahr 2026 an



10.08.2026 / 16:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17

Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)

centrotherm international AG hebt Prognose zum Auftragseingang für das

Geschäftsjahr 2026 an

Blaubeuren, 10. August 2026 - Der Vorstand der centrotherm international AG, Blaubeuren, (ISIN: DE000A1TNMM9 und DE000A1TNXXX) hebt nach seinem heute aktualisierten Forecast zum Auftragseingang die Prognose für das laufende Geschäftsjahr an und rechnet nunmehr mit einem Konzernauftragseingang von 110 bis 160 Mio. EUR. Ein wesentlicher Grund für die Anpassung der Prognose liegt im höher als erwarteten Auftragseingang im Bereich Photovoltaik aus dem indischen Markt, in dem sich centrotherm trotz des hohen Wettbewerbsdrucks zuletzt besser als erwartet durchsetzen konnte. Die im Rahmen des Geschäftberichts 2025 veröffentlichte Prognose zum Auftragseingang im Konzern lag bei 40 bis 100 Mio. EUR.

Die Prognose zur Gesamtleistung sowie dem EBITDA des Konzerns bleibt unberührt.

Mitteilende Person:

Nathalie Albrecht

Manager Public & Investor Relations

Tel: +49 7344 918-6304

E-Mail: investor@centrotherm.de

Zusatzinformationen:

centrotherm international AG

Württemberger Str. 31

89143 Blaubeuren

Deutschland

Internet: www.centrotherm.de

ISIN: DE000A1TNMM9 (Inhaberaktien) und DE000A1TNXXX (nicht notierte Aktien aus Sachkapitalerhöhung)

Einbeziehung: Freiverkehr (Basic Board), Frankfurter Wertpapierbörse

Firmensitz: Deutschland