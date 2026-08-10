Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA30151G1081 Aitenders Technologies Inc. 10.08.2026 CA0095711XXX Aitenders Technologies Inc. 11.08.2026 Tausch 12,589839:1
CA7566782073 Red Lake Gold Inc. 10.08.2026 CA7566783XXX Red Lake Gold Inc. 11.08.2026 Tausch 10:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA30151G1081 Aitenders Technologies Inc. 10.08.2026 CA0095711XXX Aitenders Technologies Inc. 11.08.2026 Tausch 12,589839:1
CA7566782073 Red Lake Gold Inc. 10.08.2026 CA7566783XXX Red Lake Gold Inc. 11.08.2026 Tausch 10:1
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