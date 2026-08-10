EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Dierig Holding AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Dierig Holding AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 17.08.2026
Ort: https://www.dierig.de/investor-relations/konzernberichte
10.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Dierig Holding AG
|Kirchbergstraße 23
|86157 Augsburg
|Deutschland
|Internet:
|www.dierig.de
|LEI Code:
|529900Y4JC31VHRD9012
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2380292 10.08.2026 CET/CEST
© 2026 EQS Group