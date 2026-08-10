Die sich in Rekordnähe befindenden US-Börsen haben sich am Montag im frühen Handel stabil gezeigt. Die Stimmung stützt, dass Sorgen vor Leitzinserhöhungen nach dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag nachgelassen haben. Das Thema Wiederöffnung der Straße von Hormus sorgt zugleich für Unsicherheit, denn einen diplomatischen Durchbruch im Iran-Krieg gibt es immer noch nicht.Der Dow Jones Industrial gab um 0,1 Prozent auf 53.992 Punkte nach. In der vergangenen Woche hatte der bekannteste Wall-Street-Index ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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