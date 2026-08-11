Genf / Fort Worth - Der Augenheilmittelkonzern Alcon hat im zweiten Quartal 2026 weiter zugelegt. Nun werden die Jahresziele für die operative Kernmarge und den Kerngewinn je Aktie angehoben. Von April bis Juni erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2,78 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 8 Prozent, wie Alcon am Montag nach US-Börsenschluss mitteilte. In Lokalwährung resultierte ein Plus von 7 Prozent nach 3 Prozent in der Vorjahresperiode. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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