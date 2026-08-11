Dieses Vorhaben könnte nochmals zusätzlichen Schwung in die ohnehin schon boomende KI-Branche bringen. Der Chipriese Nvidia und mehrere Finanz-Schwergewichte der Wall Street wollen mindestens eine halbe Billion Dollar für Investitionen in Infrastruktur für die Künstliche Intelligenz mobilisieren.Zum Projekt gehört, in großem Stil Investorengelder für Fonds zum Ausbau von Rechenzentren mit Chipsystemen von Nvidia anzulocken. An der Partnerschaft beteiligen sich unter anderem Goldman Sachs sowie die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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