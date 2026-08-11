Original-Research: Knaus Tabbert AG - from First Berlin Equity Research GmbH
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Knaus Tabbert AG
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 22,00.
Zusammenfassung:
Der Q2-Bericht übertraf unsere Rentabilitätserwartungen: Das AEBITDA erreichte €20,4 Mio., und die Marge lag bei 8,0%. Ein Großteil der Outperformance gegenüber unserer AEBITDA Schätzung (€13,1 Mio.) spiegelte unsere vorsichtigen Annahmen hinsichtlich des Tempos wider, mit dem sich die Verbesserungen der Kostenstruktur auf das Ergebnis auswirken würden. Das Management hat die Obergrenze der AEBITDA-Margenprognose für 2026 unter Verweis auf die nachlassende Nachfrage bei den Endkunden, die zurückhaltende Bestellpraxis der Händler und eine umsichtige Produktionsplanung für das zweite Halbjahr nach unten korrigiert; die Spanne liegt nun bei 5% bis 6% (zuvor: 5% bis 7%). Wir haben unsere Schätzung für die AEBITDA-Marge 2026 auf 5,0% (zuvor: 4,5%) angehoben, was nun dem unteren Ende der Guidance entspricht. Unser neu kalibriertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von €22, und wir behalten unsere Kaufempfehlung für KTA bei (81% Aufwärtspotenzial).
First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 22.00 price target.
Abstract:
Q2 reporting featured a solid profitability beat with AEBITDA reaching €20.4m and the margin hitting 8.0%. Much of the upside to FBe (€13.1m) reflected our cautious assumptions on the pace at which cost-structure improvements would sift through to earnings. Management narrowed the top end of the AEBITDA 2026 margin guide that now ranges 5% to 6% (old: 5% to 7%) citing flagging end-customer demand, cautious dealer ordering and prudent H2 production planning. We have upped our 2026 AEBITDA margin estimate to 5.0% (old: 4.5%), which now matches the low end of guidance. Our recalibrated DCF model continues to point to a €22 TP, and we remain Buy-rated on KTA (81% upside).
Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.
You can download the research here: KTA_GR-2026-08-11_EN
Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com
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