Original-Research: Knaus Tabbert AG - from First Berlin Equity Research GmbH



11.08.2026 / 09:17 CET/CEST

Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group .

The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.



Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Knaus Tabbert AG Company Name: Knaus Tabbert AG ISIN: DE000A2YN504 Reason for the research: Q2 Bericht Recommendation: Kaufen from: 11.08.2026 Target price: €22 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 22,00.



Zusammenfassung:

Der Q2-Bericht übertraf unsere Rentabilitätserwartungen: Das AEBITDA erreichte €20,4 Mio., und die Marge lag bei 8,0%. Ein Großteil der Outperformance gegenüber unserer AEBITDA Schätzung (€13,1 Mio.) spiegelte unsere vorsichtigen Annahmen hinsichtlich des Tempos wider, mit dem sich die Verbesserungen der Kostenstruktur auf das Ergebnis auswirken würden. Das Management hat die Obergrenze der AEBITDA-Margenprognose für 2026 unter Verweis auf die nachlassende Nachfrage bei den Endkunden, die zurückhaltende Bestellpraxis der Händler und eine umsichtige Produktionsplanung für das zweite Halbjahr nach unten korrigiert; die Spanne liegt nun bei 5% bis 6% (zuvor: 5% bis 7%). Wir haben unsere Schätzung für die AEBITDA-Marge 2026 auf 5,0% (zuvor: 4,5%) angehoben, was nun dem unteren Ende der Guidance entspricht. Unser neu kalibriertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von €22, und wir behalten unsere Kaufempfehlung für KTA bei (81% Aufwärtspotenzial).



First Berlin Equity Research has published a research update on Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 22.00 price target.



Abstract:

Q2 reporting featured a solid profitability beat with AEBITDA reaching €20.4m and the margin hitting 8.0%. Much of the upside to FBe (€13.1m) reflected our cautious assumptions on the pace at which cost-structure improvements would sift through to earnings. Management narrowed the top end of the AEBITDA 2026 margin guide that now ranges 5% to 6% (old: 5% to 7%) citing flagging end-customer demand, cautious dealer ordering and prudent H2 production planning. We have upped our 2026 AEBITDA margin estimate to 5.0% (old: 4.5%), which now matches the low end of guidance. Our recalibrated DCF model continues to point to a €22 TP, and we remain Buy-rated on KTA (81% upside).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.





You can download the research here: KTA_GR-2026-08-11_EN



Contact for questions:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

View original content: EQS News