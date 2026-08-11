Barrick-Nachbar: Lake Victoria Gold - Erste Goldressource befeuert Pläne für baldige Goldproduktion

Anzeige / Werbung

Lake Victoria Gold legt für Tembo erstmals eine Ressourcenschätzung vor: knapp 580.000 Unzen Gold, hochgradige Zonen und Toll-Milling-Optionen könnten den Weg zur Produktion beschleunigen.

Lake Victoria Gold (TSXV: LVG / WKN: A3E4WC) hat einen entscheidenden Meilenstein erreicht: Für das zu 100 Prozent kontrollierte Tembo-Projekt im Nordwesten Tansanias - in direkter Nachbarschaft zur Bulyanhulu-Mine des Goldgiganten Barrick Mining - liegt jetzt die erste Ressourcenschätzung vor! Damit wandelt sich das Projekt von einer reinen Bohrstory zu einem handfesten Gold-Asset - auf bereits erteilten Bergbaulizenzen.

Die initiale Ressource erstreckt sich über die drei oberflächennahen Zonen Ngula 1, Nyakagwe Village sowie Nyakagwe East. Innerhalb konzeptioneller Tagebauhüllen weist das Unternehmen dabei zunächst 99.700 Unzen Gold in der Kategorie Indicated (2,69 Mio. Tonnen mit 1,16 g/t) sowie weitere 480.100 Unzen in der Kategorie Inferred (13,33 Mio. Tonnen mit 1,12 g/t) aus.

Besonders spannend für Investoren ist der hochgradige Kern der Lagerstätten. Bei der Modellierung mit höheren Cut-off-Gehalten (CoG) zeigt sich das starke wirtschaftliche Potenzial der Teilmengen:

CoG 1,00 g/t: 68.600 oz Indicated (2,00 g/t) sowie 331.700 oz Inferred (2,15 g/t)

CoG 1,50 g/t: 48.500 oz Indicated (2,68 g/t) sowie 232.100 oz Inferred (3,18 g/t)

Fokus auf Ngula 1 und kapitalarme Produktion

Der klare Dreh- und Angelpunkt ist für Lake Victoria Ngula 1. Diese Lagerstätte beheimatet über 60 Prozent der aktuellen Gesamtressource. Die Mineralisierung wurde über 600 Meter Streichlänge und bis in 200 Meter Tiefe definiert - und bleibt in alle Richtungen offen. Um das Potenzial zügig weiter nutzbar zu machen, startet in Kürze ein engmaschiges 4.000- bis 5.000 Meter umfassendes Bohrprogramm. Dieses Infill-Drilling (Bestätigungsbohrungen) soll das geologische Vertrauen erhöhen, mehr Ressourcen in die Kategorie Indicated hochstufen und Daten für die konkrete Minenplanung liefern. Dass Ngula 1 für Überraschungen gut ist, bewiesen übrigens historische Top-Treffer wie 22,81 g/t Gold über 15 Meter.

Parallel treibt das Management die strategische Toll-Milling-Partnerschaft mit Nyati Resources voran. Gelingt der finale Vertragsabschluss für die nahegelegene 500-Tonnen-Tagesanlage, eröffnet sich für das oberflächennahe Erz aus Ngula 1 ein extrem kapitalarmer und schneller Weg zur ersten Goldproduktion. (Mehr Informationen hier. https://goldinvest.de/suchen?q=Lake+Victoria+Gold)

Darüber hinaus bleibt das langfristige Upside gigantisch: Die jetzige Ressource deckt gerade einmal drei von 39 identifizierten Zielen auf dem 34 Quadratkilometer großen Projektgebiet ab. Zusammen mit dem bereits vollständig genehmigten Imwelo-Projekt verfügt Lake Victoria Gold damit nun über zwei definierte Assets mit realistischen Wegen zur zeitnahen Produktion!

Bedeutung für das Unternehmen und Investoren

Die Vorlage dieser Erstressource ist unserer Einschätzung nach eine hervorragende Neuigkeit für Lake Victoria Gold und seine Aktionäre, da sie das Projektrisiko massiv senkt. Aus einer vagen Explorationshoffnung ist ein greifbares, quantifizierbares Asset auf genehmigten Lizenzen geworden. Für Investoren bedeutet dies eine grundlegende Neubewertung der Ausgangslage: Der innere Wert des Unternehmens ist nun durch knapp 600.000 Unzen Gold "abgesichert", wobei der höhergradige Kern und die 36 noch ungetesteten Bohrziele enorme Fantasie für zukünftiges Wachstum bieten. Die Kombination aus dieser nachgewiesenen Ressource und der potenziellen Toll-Milling-Vereinbarung wären bei erfolgreicher Umsetzung der Pläne von Lake Victoria ein strategischer Coup, da das Unternehmen so die Möglichkeit erhielte, ohne die massiven Verwässerungsrisiken eines eigenen Mühlenbaus zum Produzenten aufzusteigen. Die anstehenden Infill-Bohrungen sowie Updates zum Verarbeitungsdeal könnte zudem in den kommenden Monaten weiteren Schwung in die Lake Victoria-Story bringen - ganz abgesehen von weiteren potenziell positiven News vom zweiten Projekt Imwelo!

Jetzt keine Goldinvest.de-News mehr verpassen!

Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

IV. Einsatz von KI-gestützten Systemen: Bei der Erstellung von Beiträgen können KI-gestützte Systeme zur Unterstützung von Recherche, Strukturierung oder sprachlicher Optimierung eingesetzt werden. Sämtliche Inhalte werden vor Veröffentlichung redaktionell geprüft und verantwortet.

Enthaltene Werte: XD0002747XXX,CA5109151012,CA06849F1080