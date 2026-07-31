Lake Victoria Gold: Phase 3 der Landerschließung für das Imwelo Gold Project startet

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Mit dem dritten Landprogramm schafft Lake Victoria Gold zusätzliche Flächen für Unterkünfte, Werkstätten und Mineninfrastruktur und treibt Imwelo in Richtung Bauphase voran

Lake Victoria Gold (TSXV: LVG; OTCQB: LVGLF; FSE: E1K) hat den Beginn der dritten Phase seines Landbewertungs- und Entschädigungsprogramms für das vollständig genehmigte Imwelo Gold Project in Tansania angekündigt. Das Programm startet am 1. August 2026 und stellt einen weiteren wichtigen Schritt dar, um das Projekt auf den Übergang in die Bau- und Entwicklungsphase vorzubereiten.

Weitere Flächen für Mineninfrastruktur

Die dritte Phase umfasst rund 73 Acres zusätzliches Land im Gebiet Imwelo A Hamlet im Distrikt Chato in der Region Geita. Die Flächen werden für den Ausbau der Projektinfrastruktur benötigt und sollen unter anderem Platz für Unterkünfte, Werkstätten sowie weitere betriebsnotwendige Einrichtungen schaffen.

Rund 60 betroffene Grundstückseigentümer (Project Affected Persons, PAPs) werden an dem gesetzlich geregelten Bewertungs- und Entschädigungsverfahren teilnehmen. Mit Abschluss der dritten Phase wird Lake Victoria Gold insgesamt rund 526 Acres Land über die drei bisherigen Programme gesichert haben. Bereits 2019 wurden im Rahmen der ersten Phase 268 Acres, 2023 weitere 185 Acres erfolgreich erworben.

Vorbereitung auf die Bauphase

Nach Angaben des Unternehmens ist das Landprogramm ein wesentlicher Bestandteil der laufenden Vorbereitungen für den Bau der Mine. Parallel zu den Arbeiten an Engineering, Beschaffung und Standortentwicklung schafft Lake Victoria Gold damit die Voraussetzungen für die spätere Errichtung der erforderlichen Infrastruktur und den künftigen Minenbetrieb.

Das Unternehmen verfolgt dabei einen schrittweisen Entwicklungsansatz, bei dem sowohl technische als auch organisatorische Voraussetzungen systematisch geschaffen werden, bevor mit den eigentlichen Bauarbeiten begonnen wird.

Entschädigungsverfahren nach tansanischem Recht

Das Bewertungs- und Entschädigungsprogramm erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden sowie den lokalen Gemeinden. Die Durchführung wurde von den zuständigen Behörden des Distrikts Chato genehmigt.

Die Bewertung der Grundstücke erfolgt durch staatlich zugelassene Gutachter auf Distrikt- und Regionalebene entsprechend den geltenden tansanischen Gesetzen. Vor Beginn der Entschädigungen werden Informationsveranstaltungen durchgeführt, um den betroffenen Anwohnern den Ablauf des Verfahrens sowie ihre Rechte und Pflichten zu erläutern. Anschließend erhalten alle Beteiligten ihre individuellen Bewertungsergebnisse, bevor die Entschädigungszahlungen erfolgen.

Unternehmenschef Marc Cernovitch erklärte, dass die dritte Phase die konsequente Umsetzung der Entwicklungsstrategie widerspiegele. Die beiden vorangegangenen Landprogramme hätten bereits eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Gemeinden und Behörden geschaffen. Dieses partnerschaftliche Vorgehen solle auch während der weiteren Projektentwicklung fortgeführt werden.

Imwelo zählt zu den fortgeschrittensten Goldprojekten in Tansania

Das Imwelo Gold Project befindet sich westlich der Geita Gold Mine von AngloGold Ashanti und zählt zu den fortgeschrittenen Goldentwicklungsprojekten in Tansania. Das Projekt verfügt bereits über sämtliche wesentlichen Genehmigungen für Bau und Produktion.

Darüber hinaus hält Lake Victoria Gold das Tembo Gold Project, das unmittelbar an Barricks Bulyanhulu Mine grenzt und auf mehr als 50.000 Bohrmetern historischer Exploration aufbaut. Unterstützt wird die Entwicklung des Unternehmens unter anderem durch die strategische Partnerschaft mit der Taifa Group, deren Tochtergesellschaft Taifa Mining künftig die Bergbau- und Infrastrukturarbeiten auf Imwelo übernehmen soll.

Obwohl für Imwelo bereits wirtschaftliche Studien nach dem australischen JORC-Standard vorliegen, weist das Unternehmen darauf hin, dass bislang keine Machbarkeitsstudie gemäß NI 43-101 erstellt wurde, die Mineralreserven nachweist. Ein möglicher Produktionsbeginn würde daher mit den für Projekte in diesem Entwicklungsstadium üblichen technischen und wirtschaftlichen Risiken verbunden sein.









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