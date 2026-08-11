Köln (ots) -Hollywood gilt als Heimat bester Unterhaltung und großer Dramen. Doch die wahre Unterhaltungsschmiede steht im Westmünsterland: Das Sommerhaus in Bocholt-Barlo öffnet wieder sein kleines Törchen und heißt die Stars des Sommers willkommen. Jetzt gibt es gleich zwei Neuigkeiten: Die neue Staffel von "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" startet am Dienstag, 8. September, um 20:15 Uhr bei RTL. Außerdem zieht mit Reality-Star Julian F. M. Stoeckel (39) und Partner Marcell Damaschke (31) ein weiteres, bislang nicht angekündigtes Promipaar ins Sommerhaus ein.In welcher Folge die beiden auf Konkurrenten wie Vanessa Neigert, Nico Legat, Hati Suárez, Michael Naseband und Co. treffen, bleibt aber vorerst geheim. Sicher ist jedoch: Mit ihnen bekommt das ohnehin explosive Zusammenleben in Bocholt-Barlo weiteren Zündstoff.+ + + Interviews mit den Promipaaren hier abrufen. + + +"Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" (Produktion: Seapoint Productions) startet am Dienstag, 8. September, um 20:15 Uhr bei RTL. Die neuen Folgen laufen anschließend immer dienstags um 20:15 Uhr, zusätzlich gibt es je einen Donnerstagstermin in der Startwoche sowie in der vierten Ausstrahlungswoche. Auf RTL+ ist Folge 1 bereits ab Dienstag, 25. August, verfügbar. Anschließend erscheint dort bis zum Finale (Folge 10) jeden Dienstag eine neue Folge. Die Wiedersehensshow mit Moderatorin Frauke Ludowig ist exklusiv am 3. November auf RTL+ zu sehen.Weitere Infos & Bildmaterial hier im Media Hub abrufen.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Ernst Rudolf | Stv. Leitung Kommunikation Unterhaltung / Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221 456-74310 | ernst.rudolf@rtl.deLena-Luise Grellert | Volontärin Bildredaktion | T: 015229039497 | lena-luise.grellert@rtl.deMirko Dzewas | Senior Manager Kommunikation & PR Audio | T: +49 221-456-74308 | mirko.dzewas@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/6331011