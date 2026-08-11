Gemdale Gold Inc. hat neue, vielversprechende Bohrergebnisse von seinem zu 100% unternehmenseigenen Pontio-Goldprojekt im westlich-zentralen Finnland veröffentlicht. Das Unternehmen meldete dabei unter anderem einen hochgradigen Abschnitt von 5,19 Metern mit 14,01 g/t Gold, der in einem breiteren Halo von 110 Metern mit 1,18 g/t Gold liegt. Diese Daten stammen aus dem jüngsten Diamantbohrprogramm, das primär darauf ausgerichtet ist, bestehende Lücken zu schließen und die oberflächennahe Goldmineralisierung genauer zu erfassen.



Die aktuellen Ergebnisse unterstreichen das signifikante Potenzial des Projekts, eine groß angelegte Goldlagerstätte zu beherbergen. Die konstanten und teilweise mächtigen Mineralisierungen entlang des sogenannten M2-Trends bestätigen die Kontinuität der Vorkommen über eine größere Streichlänge. Das Management treibt die Bohrarbeiten aktiv voran, um die Datengrundlage für eine erste offizielle Mineralressourcenschätzung zu legen.



Mit der Fortführung des Programms positioniert sich Gemdale Gold weiter in einer etablierten Bergbauregion Finnlands mit guter Infrastruktur. Die systematische Erkundung soll nicht nur die Ressourcenschätzung innerhalb der nächsten Monate ermöglichen, sondern auch weitere Explorationsziele auf dem Lizenzgebiet testen, um den Gesamtwert des Vorhabens für Aktionäre und Investoren zu maximieren.



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