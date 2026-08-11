Frische Halbjahreszahlen sorgten bei der Cancom-Aktie (541910) im frühen Dienstags-Handel für recht deutliche Verluste. Hauptgrund für die Kursabschläge ist der rückläufige Umsatz des IT-Dienstleisters. Immerhin überzeugten die Ertragskennzahlen, nachdem der Konzern schon vor geraumer Zeit Maßnahmen zu Effizienzsteigerung getroffen hatte. Und auch der Ausblick auf das Gesamtjahr wurde bestätigt. Wir klären auf. Das erste Halbjahr brachte dem IT-Dienstleister ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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