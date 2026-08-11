Unterföhring (ots) -Herausragender Start! Die erste Folge der zweiten Staffel der "Villa der Versuchung" legt kräftig zu und erzielt eine konvergente Quote von 9,1 Prozent Marktanteil in der SAT.1-Senderzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. Damit startet das Reality-Format um satte 1,5 Prozentpunkte stärker als im vergangenen Jahr. Die Performance auf Joyn liegt auf dem sehr hohen Niveau des Vorjahres.Zieht Glamour-Diva Dolly Buster in die "Villa der Versuchung" ein?Verlockend. 50.000 Euro auf einen Schlag? Klingt nach einem Angebot, das man nicht ablehnen kann. Oder etwa doch? In der neuen Folge der "Villa der Versuchung", am Montag um 20:15 Uhr in SAT.1,überrascht Gastgeberin Verona Pooth die Stars mit dem wohl größten "Kracher des Tages" der Staffel: Der gemeinsame Jackpot könnte um satte 50.000 Euro wachsen. Der Haken? Dafür zieht eine neue Mitstreiterin in die Villa ein: Glamour-Diva Dolly Buster.Nicht alle Bewohner sind begeistert. Society-Lady Tatjana Gsell sieht in Dolly sofort Konkurrenz: "Dolly wird hier Vollgas geben! Dagegen bin ich wirklich bescheiden." Auch TV-Kultcoach Thorsten Legat malt schwarz: "Dollys Einzug wäre der Untergang der 'Villa der Versuchung'. Sie macht uns kaputt!" Ganz anders sehen es Chika Ojiudo-Ambrose und Erik alias Satansbratan. Chika feiert bereits die zusätzliche Gewinnsumme: "Ja geil! 50.000 Euro sind doch super!" Erik: "Den Kracher des Tages abzulehnen wäre absolut hirnrissig. Das ist die einzige Möglichkeit, hier an Geld zu kommen." 50.000 Euro mehr im Jackpot oder eine Mitstreiterin, die die Dynamik in der Villa komplett verändern könnte. Wie entscheiden sich die Stars? Wird Dolly Buster tatsächlich in die "Villa der Versuchung" einziehen? Oder ist selbst ein Plus von 50.000 Euro den Prominenten am Ende zu riskant?"Villa der Versuchung" immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 oder jederzeit kostenlos streamen auf Joyn.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 11.08.2026 (final gewichtet)Pressekontakt:Luisa Hollmann, Hendrik Hübnerphone: +49 (0) 89 9507 - 1185 o. -1176email: luisa.hollmann@seven.one, hendrik.huebner@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesphone: +49 (0) 89 95 07 - 1172email: isabella.toennes@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6331289