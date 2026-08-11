Mehr Strombedarf und Blackout-Schutz: Siemens Energy, E.ON, EVN und Co. investieren Milliarden in die Stabilität der Stromnetze

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Noch vor wenigen Jahren stand beim Ausbau der europäischen Energieversorgung vor allem die Erzeugung neuer Strommengen im Mittelpunkt. Heute rückt zunehmend eine andere Frage in den Fokus: Wie lässt sich der stetig wachsende Strombedarf überhaupt sicher und zuverlässig transportieren? Denn mit dem Hochlauf der Elektromobilität, dem Ausbau von Wärmepumpen, der zunehmenden Digitalisierung und dem wachsenden Bedarf von Rechenzentren steigen die Anforderungen an die Stromnetze in ganz Europa deutlich schneller als noch vor wenigen Jahren.

Hinzu kommt ein weiterer Aspekt: Die zunehmende Elektrifizierung vieler Lebensbereiche macht stabile Stromnetze zu einer der wichtigsten Voraussetzungen für die Versorgungssicherheit. Entsprechend investieren Energieversorger und Netzbetreiber inzwischen Milliardenbeträge in die Modernisierung ihrer Infrastruktur.

Europas Stromnetze werden zum Milliardenprojekt

Die Europäische Kommission geht davon aus, dass bis zum Jahr 2030 Investitionen von rund 584 Milliarden Euro erforderlich sind, um Europas Stromnetze auszubauen und zu modernisieren. Hintergrund sind nicht nur zusätzliche Strommengen aus erneuerbaren Energien, sondern vor allem die steigende Zahl neuer Verbraucher wie Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen und Rechenzentren. Die Netze müssen künftig deutlich flexibler, digitaler und widerstandsfähiger werden als bisher.

Mit dem steigenden Strombedarf verändert sich gleichzeitig die Rolle der Netzinfrastruktur. Moderne Stromnetze sollen künftig nicht nur mehr Strom transportieren, sondern Lasten intelligenter steuern, dezentrale Erzeugungsanlagen integrieren und eine möglichst hohe Versorgungssicherheit gewährleisten. Damit werden sie zu einer der zentralen Voraussetzungen für die Elektrifizierung von Wirtschaft und Gesellschaft.

Siemens Energy, E.ON und andere investieren kräftig

Die Entwicklung spiegelt sich auch in den Strategien großer börsennotierter Unternehmen wider.

Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0) profitiert weltweit von der hohen Nachfrage nach Netztechnik, Transformatoren und Schaltanlagen. Das Unternehmen investiert selbst in zusätzliche Produktionskapazitäten, nachdem sich die Auftragsbücher im Bereich Grid Technologies in den vergangenen Jahren deutlich gefüllt haben.

Auch E.ON (ISIN: DE000ENAG999) stellt den Ausbau seiner Stromnetze in den Mittelpunkt seiner Investitionsstrategie. Bis 2028 plant der Konzern Investitionen von rund 43 Milliarden Euro, wobei ein erheblicher Teil in den Ausbau und die Digitalisierung der europäischen Verteilnetze fließen soll. Ziel ist es, den steigenden Strombedarf zuverlässig aufnehmen und gleichzeitig neue Verbraucher sowie dezentrale Erzeugungsanlagen effizient integrieren zu können.

Ähnliche Strategien verfolgen zahlreiche europäische Energieunternehmen. Statt ausschließlich neue Erzeugungsanlagen zu errichten, rückt zunehmend die Modernisierung der Netzinfrastruktur in den Mittelpunkt langfristiger Investitionsprogramme.

Auch die EVN investiert kontinuierlich in ihre Netzinfrastruktur

Auch die EVN AG (ISIN: AT0000741053) verfolgt diesen Ansatz. Im Rahmen ihrer Strategie 2030 investiert das Unternehmen kontinuierlich in den Ausbau und die Modernisierung seiner Stromnetze in Niederösterreich. Ziel ist es, die Infrastruktur auf den steigenden Strombedarf vorzubereiten und gleichzeitig die Versorgungssicherheit langfristig zu gewährleisten.

Dabei geht es nicht nur um zusätzliche Leitungen oder Umspannwerke. Moderne Stromnetze müssen heute eine deutlich höhere Zahl dezentraler Erzeugungsanlagen integrieren, Lasten in Echtzeit steuern und neue Anwendungen wie Elektromobilität, Batteriespeicher oder Wärmepumpen zuverlässig einbinden. Digitale Netzsteuerung und intelligente Infrastruktur gewinnen dadurch zunehmend an Bedeutung.

Parallel dazu investiert die EVN weiterhin in erneuerbare Stromerzeugung, Ladeinfrastruktur und Batteriespeicher. Die verschiedenen Bereiche greifen dabei immer stärker ineinander und bilden gemeinsam die Grundlage für eine leistungsfähige Energieinfrastruktur.

Versorgungssicherheit wird zum Wettbewerbsvorteil

Für Energieversorger verändert sich damit die Rolle der Stromnetze grundlegend. Während früher vor allem die Erzeugungskapazitäten im Mittelpunkt standen, entscheidet heute zunehmend die Qualität der Infrastruktur darüber, wie schnell neue Verbraucher angeschlossen, zusätzliche Strommengen verteilt oder Lastspitzen ausgeglichen werden können.

Mit jeder neuen Wärmepumpe, jedem Elektrofahrzeug und jedem Rechenzentrum steigen die Anforderungen an die Netze weiter. Gleichzeitig wächst die Bedeutung einer leistungsfähigen Infrastruktur, die auch bei steigenden Lasten eine stabile Stromversorgung gewährleistet.

Fazit

Der steigende Strombedarf in Europa macht den Ausbau der Netzinfrastruktur zu einer der zentralen Aufgaben der kommenden Jahre. Unternehmen wie Siemens Energy und E.ON investieren deshalb Milliarden in moderne Stromnetze, digitale Steuerungssysteme und Versorgungssicherheit.

Auch die EVN AG (ISIN: AT0000741053) verfolgt diesen Weg. Mit kontinuierlichen Investitionen in ihre Netzinfrastruktur und einer langfristig ausgerichteten Strategie entwickelt das Unternehmen seine Energieversorgung weiter und folgt damit einem Trend, der für Europas Stromsystem künftig immer wichtiger werden wird.

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Quellen:

EVN

Strategie 2030

Ganzheitsbericht 2024/25

Investor Relations

https://www.evn.at/home/investor-relations

Europäische Kommission

EU Action Plan for Grids (2023)

Grids, Networks and Storage Package

Informationen zum Investitionsbedarf der europäischen Stromnetze

https://energy.ec.europa.eu

Siemens Energy AG

Annual Report 2024/25

Grid Technologies

https://www.siemens-energy.com

E.ON SE

Annual Report 2025

Capital Markets Story - Energy Networks & Infrastructure

https://www.eon.com

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity)

European Resource Adequacy Assessment (ERAA)

Ten-Year Network Development Plan (TYNDP)

https://www.entsoe.eu

Europäische Kommission / ENTSO-E

Informationen zur Modernisierung und Resilienz europäischer Stromnetze

https://energy.ec.europa.eu

https://www.entsoe.eu

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