Zwischen Veolia, Severn Trent und der EVN: Warum Europas Wasserversorger Milliarden in ihre Infrastruktur investieren

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Während in den vergangenen Jahren vor allem Stromnetze, Batteriespeicher und Rechenzentren im Mittelpunkt standen, rückt inzwischen ein weiterer Infrastrukturbereich zunehmend in den Fokus: die Trinkwasserversorgung. Längere Trockenperioden, steigende Qualitätsanforderungen und wachsende Ballungsräume erhöhen den Investitionsbedarf in vielen europäischen Ländern.

Diese Entwicklung spiegelt sich inzwischen auch auf europäischer Ebene wider. Mit ihrer im Juni 2026 vorgestellten European Water Resilience Strategy bezeichnet die Europäische Kommission Wasser ausdrücklich als strategische Ressource. Ziel ist es, die Wasserinfrastruktur zu modernisieren, Leitungsverluste zu reduzieren, die Digitalisierung voranzutreiben und zusätzliche öffentliche sowie private Investitionen anzustoßen. Parallel kündigte die Europäische Investitionsbank (EIB) an, zwischen 2025 und 2027 Wasserprojekte mit 15 Milliarden Euro zu finanzieren und dadurch Investitionen von bis zu 40 Milliarden Euro zu mobilisieren.

Auch große europäische Versorger reagieren auf diese Entwicklung. Veolia (ISIN: FR0000124141) investiert kontinuierlich in moderne Wasseraufbereitung und digitale Wassernetze. Severn Trent (ISIN: GB00B1FH8J72) modernisiert seine Infrastruktur im Vereinigten Königreich mit umfangreichen Investitionsprogrammen. Auch die EVN AG (ISIN: AT0000741053) baut ihre Wasserinfrastruktur in Niederösterreich kontinuierlich weiter aus.

Europas Wasserversorgung wird zur Infrastrukturaufgabe

Die Herausforderungen ähneln sich in vielen Regionen Europas. Einerseits verändern sich Niederschlagsmuster und Trockenperioden nehmen zu. Andererseits steigen sowohl der Wasserbedarf als auch die Anforderungen an Qualität und Versorgungssicherheit.

Die Europäische Kommission sieht deshalb erheblichen Handlungsbedarf. Die neue Wasserresilienzstrategie umfasst mehr als 50 Maßnahmen zur Stärkung der europäischen Wasserwirtschaft. Bis 2030 soll die Wassereffizienz innerhalb der Europäischen Union um mindestens zehn Prozent verbessert werden. Gleichzeitig zählt Europa bereits heute zu den weltweit führenden Regionen im Bereich Wassertechnologien: Rund 40 Prozent aller internationalen Patente in diesem Bereich stammen aus Europa. Die europäische Wasserwirtschaft erwirtschaftet zudem jährlich rund 107 Milliarden Euro und beschäftigt etwa 1,7 Millionen Menschen.

Damit entwickelt sich Trinkwasser zunehmend zu einer strategischen Infrastrukturaufgabe - ähnlich wie Strom- oder Verkehrsnetze.

Europas Versorger investieren in moderne Wassertechnologien

Die Strategien großer europäischer Versorgungsunternehmen zeigen eine ähnliche Richtung.

Veolia investiert weltweit in moderne Technologien zur Wasseraufbereitung, Wiederverwendung von Wasser und Digitalisierung der Netzinfrastruktur. Severn Trent modernisiert Leitungsnetze, Wasserwerke und Aufbereitungsanlagen, um Versorgungssicherheit und Wasserqualität langfristig zu sichern. Parallel investieren zahlreiche europäische Versorger verstärkt in moderne Filtertechnologien und intelligente Überwachungssysteme.

Gemeinsam verfolgen sie ein ähnliches Ziel: Die Wasserversorgung soll auch unter veränderten klimatischen Bedingungen langfristig zuverlässig und qualitativ hochwertig sichergestellt werden.

Die EVN baut ihre Wasserinfrastruktur konsequent aus

Auch die EVN verfolgt diesen langfristigen Infrastrukturansatz.

Bereits seit 2014 errichtet die EVN Wasser sogenannte Naturfilteranlagen. Sie kombinieren moderne Verfahren wie Ultrafiltration, Umkehrosmose und Aktivkohlefiltration. Dadurch lässt sich der Härtegrad des Wassers deutlich reduzieren, ohne den Geschmack oder die mikrobiologische Qualität zu verändern. Gleichzeitig kann auf chemische Enthärtungsverfahren verzichtet werden.

Aktuell entsteht am Brunnenfeld Reisenberg die achte Naturfilteranlage der EVN Wasser. Das Projekt befindet sich derzeit auf plangemäßem Baufortschritt. Nach dem Einheben der Aktivkohlefilter folgen die Fertigstellung der Gebäudehülle sowie der technische Innenausbau. Die Inbetriebnahme ist für den Oktober 2026 vorgesehen.

Mit Investitionskosten von rund 9,4 Millionen Euro wird die Anlage künftig mehr als 20.000 Menschen in sieben Gemeinden südöstlich von Wien mit weichem Trinkwasser versorgen.

Die Naturfilteranlage senkt den Wasserhärtegrad rein mechanisch von etwa 18 °dH auf 10 bis 12 °dH. Das reduziert Kalkablagerungen in Haushaltsgeräten, spart Energie, verringert Reparaturaufwand und macht zusätzliche Enthärtungsanlagen in vielen Haushalten überflüssig. Die Wasserqualität und der natürliche Geschmack bleiben dabei erhalten.

Die neue Anlage fügt sich in die langfristige Wasserstrategie der EVN ein. Die Naturfilteranlagen sind ein wichtiger Bestandteil einer leistungsfähigen Wasserinfrastruktur und erhöhen wesentlich die langfristige Versorgungsqualität für hochwertiges Trinkwasser.

Wasserinfrastruktur gewinnt weiter an Bedeutung

Für Versorgungsunternehmen entwickelt sich Wasser zunehmend zu einem eigenständigen Investitionsschwerpunkt. Leitungsnetze, Speicher, Wasserwerke und moderne Aufbereitungstechnologien sind auf jahrzehntelange Nutzung ausgelegt und bilden die Grundlage einer sicheren Versorgung.

Mit steigenden Anforderungen an Wasserqualität und Versorgungssicherheit wird die Bedeutung dieser Infrastruktur in den kommenden Jahren weiter zunehmen.

Fazit

Die Modernisierung europäischer Infrastruktur betrifft längst nicht mehr nur Stromnetze oder Energieversorgung. Auch die Trinkwasserversorgung entwickelt sich zunehmend zu einem strategischen Investitionsfeld. Unternehmen wie Veolia und Severn Trent investieren deshalb kontinuierlich in Wasseraufbereitung und Leitungsnetze.

Auch die EVN AG (ISIN: AT0000741053) verfolgt diesen Weg. Mit dem Ausbau ihrer Naturfilteranlagen, Investitionen in moderne Wasseraufbereitung und einer langfristigen Infrastrukturstrategie entwickelt das Unternehmen seine Wasserversorgung konsequent weiter und folgt damit einem europäischen Trend, der künftig weiter an Bedeutung gewinnen wird

Lassen Sie sich in den Verteiler für EVN oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler EVN" und/oder "Nebenwerte".

Quellen:

EVN

Strategie 2030

Ganzheitsbericht 2024/25

Investor Relations

Projektinformation "Baufortschritt Naturfilteranlage Reisenberg" (Juli 2026)

https://www.evn.at/home/investor-relations

Europäische Kommission

European Water Resilience Strategy (Juni 2026)

https://commission.europa.eu/topics/environment/water-resilience-strategy_de

Europäische Investitionsbank (EIB)

Water Programme 2025-2027

https://www.eib.org

Veolia

Universal Registration Document 2025

https://www.veolia.com

Severn Trent

Annual Report 2025

https://www.severntrent.com

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