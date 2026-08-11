Nach einer massiven Kursrallye in den vorangegangenen Tagen brach die Coherent-Aktie am gestrigen Montag um -14% ein. Hat die Börse plötzlich Angst vor den morgen anstehenden Quartalszahlen oder sollten Anleger jetzt investieren? Fürchten sich Anleger vor den Zahlen? Der gestrige Absturz der Coherent-Aktie war in erster Linie marktpsychologisch getrieben und basierte nicht auf negativen Unternehmensnachrichten. In den vorangegangenen sieben Handelstagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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