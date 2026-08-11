NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Adidas, Puma und vorbörslich auch die von Nike haben am Dienstagnachmittag spürbar nachgegeben. Am Markt wurde auf die schwache Erlösentwicklung des Schweizer Sneaker-Herstellers On Holding verwiesen.

Während die Papiere der On Holding im vorbörslichen US-Handel um 16,4 Prozent auf 32,41 US-Dollar einbrachen und der Nike-Aktienkurs mit minus 1,1 Prozent auf 41,64 Dollar in Mitleidenschaft gezogen wurden, gaben hierzulande die Aktien von Adidas am Dax -Ende um 3,1 Prozent auf 162,25 Euro nach. Die Puma-Anteile verloren im MDax 2,1 Prozent auf 26,60 Euro.

Für Adidas steht damit im bisherigen Jahresverlauf ein Minus von 4 Prozent zu Buche. Das Kursplus von Puma verringerte sich zugleich auf nun 19 Prozent. Das Jahresminus von Nike dürfte sich damit auf knapp 36 Prozent erhöhen und das von On auf 30 Prozent.

Das in den USA notierte Unternehmen On Holding hatte zuvor einen geringeren Umsatz für das zweite Quartal gemeldet, als erwartet worden war. Zudem kappte der Laufschuhhersteller sein Jahresumsatzziel.

Das globale Großkundengeschäft, vor allem in den USA, habe sich im zweiten Jahresviertel abgeschwächt, kommentierte Analyst Randal Konik von der Investmentbank Jefferies die Zahlen von On. Zugleich stiegen die Vertriebs- und Verwaltungskosten, um neue Kunden in den Direktvertrieb zu lenken, da die Kundenbindung sinke, ergänzte er./ck/jsl/mis

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