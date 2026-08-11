Das dürfte den Aktionären der On Holding überhaupt nicht gefallen: Die Anteilscheine verbilligen sich heute im frühen US-Handel um fast 20 Prozent. Am Markt wurde auf die schwache Erlösentwicklung des Schweizer Sneaker-Herstellers On Holding verwiesen. Und damit ziehen sie auch andere Sportartikel-Aktien nach unten. Das in den USA notierte Unternehmen On Holding hatte zuvor einen geringeren Umsatz für das zweite Quartal gemeldet, als erwartet worden war. Zudem kappte der Laufschuhhersteller sein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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