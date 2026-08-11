Ein Blick ins Depot dürfte am heutigen Tag bei dem ein oder anderen Anleger für eine kurze Schrecksekunde gesorgt haben: Die Aktie von Monster Beverage wird bei vielen Finanzportalen plötzlich mit einem scheinbaren Minus von rund 50 Prozent angezeigt. Doch keine Panik: Es handelt sich keineswegs um einen fundamentalen Kurseinbruch, sondern um einen rein technischen Effekt.Hinter dem vermeintlichen Kurssturz verbirgt sich schlicht der bereits am 8. Juli 2026 angekündigte und nun umgesetzte Aktiensplit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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