SYDNEY, Aug. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, ein weltweit führender Online-Broker, gibt voller Stolz seine neue Partnerschaft mit der DP World Tour bekannt und wird damit zum offiziellen Online-Trading-Partner der Tour.

Diese Zusammenarbeit stellt einen weiteren Meilenstein in der globalen Wachstumsstrategie von Axi dar und vereint zwei international anerkannte Marken, die auf der Weltbühne durch ihr Bekenntnis zu Präzision, Leistung und Spitzenqualität verbunden sind.

Als eines der führenden Turniere im Profigolf erreicht die DP World Tour in jeder Saison Millionen von Fans auf mehreren Kontinenten. Durch diese Partnerschaft wird Axi seine weltweite Markenpräsenz stärken und gleichzeitig Zielgruppen ansprechen, die Wert auf Strategie, Disziplin und kontinuierliche Verbesserung legen. Dies sind Eigenschaften, die auch die Unternehmensphilosophie in Bezug auf Innovation und Kundenerlebnis prägen.

Rajesh Yohannan, Chief Executive Officer von Axi, erklärte:

"Golf und Trading haben dieselbe DNA: Erfolg hängt von der Vorbereitung, der Disziplin und den feinen Nuancen ab, die den Unterschied zwischen gut und großartig ausmachen. Genau darum geht es bei 'Axi's Edge'. Die Partnerschaft mit der DP World Tour - einer wahrhaft globalen Tour mit einem wahrhaft globalen Publikum - ermöglicht es uns, diese Geschichte auf einer der größten Bühnen des Sports zu erzählen. Wir sind stolz darauf, das erste Online-Trading-Unternehmen zu sein, das eine Partnerschaft mit einer professionellen Golf-Tour eingeht, und wir freuen uns darauf, Fans und unseren Kunden durch Innovationen wie 'DP World Tour Fantasy Powered by Axi' näher an den Golfsport heranzuführen."

Guy Kinnings, CEO der DP World Tour, fügte hinzu:

"Axi ist eine globale Plattform mit großen Ambitionen, und wir freuen uns sehr, dass sich das Unternehmen für die DP World Tour als ersten Partner im Golfsport entschieden hat. Unsere Zielgruppe ist wohlhabend, finanziell versiert und stammt aus allen Teilen der Welt - dies bietet Axi die perfekte Marketingplattform, auf der das Unternehmen aufbauen kann. Gemeinsam werden wir überzeugende Marken-Kampagnen über verschiedene Kanäle hinweg sowie Networking-Möglichkeiten entwickeln, die die Präsenz der Marken in den Schlüsselmärkten stärken, während wir jede Saison um die Welt reisen."

Diese Ankündigung baut auf dem wachsenden Portfolio globaler Sportpartnerschaften von Axi auf und spiegelt das anhaltende Engagement des Unternehmens wider, durch Sportveranstaltungen von Weltklasse eine sinnvolle Verbindung zum Publikum aufzubauen.

Weitere Einzelheiten zu den Partnerschaftsaktivitäten und den bevorstehenden Initiativen werden im Laufe der Saison bekannt gegeben.

Über Axi

Axi ist ein weltweit tätiges Online-Unternehmen für das Devisen- und CFD-Trading, das Tausende von Kunden in über 100 Ländern weltweit betreut. Axi bietet OTC-Derivate für eine Vielzahl von Anlageklassen an, darunter Devisen, Aktien, Gold, Öl und weitere.

Medienanfragen: mediaenquiries@axi.com

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