© Foto: Samuel Boivin - NurPhotoNeue Lithografie-Startups fordern ASMLs Vormacht heraus. Laut BofA liegt die stärkste Verteidigung des Chip-Ausrüsters nicht in neuer Technik, sondern in stetig steigenden Wechselkosten für die eigene Kunden.ASML gerät ins Visier neuer Konkurrenz. Laut einer Analyse von BofA Research tauchen derzeit fünf unterschiedliche Technologieansätze auf, die dem niederländischen Lithografie-Spezialisten perspektivisch gefährlich werden könnten. Die Bandbreite reicht von Elektronen-Lasern über kompakte Beschleunigersysteme bis zu neuen Belichtungssystemen mit Röntgenstrahlen und komplett neu gedachten Fertigungsplattformen. Manche Ansätze wollen nur die Lichtquelle ersetzen, andere zielen auf den …
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